LIVE Snowboardcross, Mondiali 2021 in DIRETTA: Lorenzo Sommariva e Michela Moioli si giocano l’oro! (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01 Michela Moioli E Lorenzo Sommariva IN FINALE! Peccato per Raffaella Brutto e Omar Visintin, eliminati. Insieme a Italia 1 avanza Francia 2. 13.00 Partite Moioli e Brutto! 12.59 Tutto molto equilibrato: Canada 2 taglia il traguardo per primo, ma Visintin e Sommariva sono a pochi centesimi. Si deciderà tutto tra le donne. 12.57 Parte la gara con Moioli/Sommariva e Brutto/Visintin, sfida a Francia 2 e Canada 2. 12.56 Tutto pronto per la semifinale che vede due coppie italiane: il sogno sarebbe raggiungere insieme l’ultimo atto. 12.54 Questi dunque gli accoppiamenti delle semifinali. Nella prima: Italia 1, Italia 2, Francia 2 e Canada 2. Nella seconda: Austria 1, Repubblica ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.01IN FINALE! Peccato per Raffaella Brutto e Omar Visintin, eliminati. Insieme a Italia 1 avanza Francia 2. 13.00 Partitee Brutto! 12.59 Tutto molto equilibrato: Canada 2 taglia il traguardo per primo, ma Visintin esono a pochi centesimi. Si deciderà tutto tra le donne. 12.57 Parte la gara cone Brutto/Visintin, sfida a Francia 2 e Canada 2. 12.56 Tutto pronto per la semifinale che vede due coppie italiane: il sogno sarebbe raggiungere insieme l’ultimo atto. 12.54 Questi dunque gli accoppiamenti delle semifinali. Nella prima: Italia 1, Italia 2, Francia 2 e Canada 2. Nella seconda: Austria 1, Repubblica ...

zazoomblog : LIVE Snowboardcross Mondiali 2021 in DIRETTA: Moioli e Sommariva tra i favoriti nella gara a coppie -… - infoitsport : LIVE Snowboardcross, Mondiali 2021 in DIRETTA: argento mondiale per Michela Moioli! Bankes campionessa per un soffio - RiccardoRoversi : In diretta su #Eurosport 2, con la mia #telecronaca, a partire dalle 15. Anche prima, se il #superG di #Cortina dov… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Snowboardcross LIVE Snowboardcross, Mondiali 2021 in DIRETTA: argento mondiale per Michela Moioli! Bankes campionessa per un soffio OA Sport LIVE Snowboardcross, Mondiali 2021 in DIRETTA: Moioli e Sommariva ci provano per la vittoria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova squadre ai Mondiali di snowboardcross 2021 in quel di Idre. Gara che già da anni fa parte del programma i ...

LIVE Snowboardcross, Mondiali 2021 in DIRETTA: argento mondiale per Michela Moioli! Bankes campionessa per un soffio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.04: L'appuntamento è per sabato alle 12.30 per il Mondiale a squadre di Snowboardcross. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio 16.03: Oro Gran Bretagn ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova squadre ai Mondiali di snowboardcross 2021 in quel di Idre. Gara che già da anni fa parte del programma i ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.04: L'appuntamento è per sabato alle 12.30 per il Mondiale a squadre di Snowboardcross. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio 16.03: Oro Gran Bretagn ...