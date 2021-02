LIVE Errani-Hsieh 1-2, Australian Open 2021 in DIRETTA: controbreak dell’asiatica in avvio! (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Hsieh annulla quattro palle break e conferma il break del game precedente. AD-40 Altro diritto non forzato per Errani: colpo in corridoio. 40-40 Prevedibile il cambio di direzione di Errani che non riesce a reggere la diagonale di rovescio. 40-AD Altro errore dal centro del campo per Hsieh e nuova chance. 40-40 Risposta profonda di Errani: lenta l’asiatica con il diritto. AD-40 Errani prova a cambiare direzione con il rovescio dopo la dura diagonale: si stampa sul nastro il colpo dell’azzurra. 40-40 Serve&volley di Hsieh che chiude a rete con la volée di diritto. 40-AD TERZA CHANCE Errani! L’azzurra rema da fondocampo e mette in difficoltà lo scambio ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2annulla quattro palle break e conferma il break del game precedente. AD-40 Altro diritto non forzato per: colpo in corridoio. 40-40 Prevedibile il cambio di direzione diche non riesce a reggere la diagonale di rovescio. 40-AD Altro errore dal centro del campo pere nuova chance. 40-40 Risposta profonda di: lenta l’asiatica con il diritto. AD-40prova a cambiare direzione con il rovescio dopo la dura diagonale: si stampa sul nastro il colpo dell’azzurra. 40-40 Serve&volley diche chiude a rete con la volée di diritto. 40-AD TERZA CHANCE! L’azzurra rema da fondocampo e mette in difficoltà lo scambio ...

Eurosport_IT : La notte di Sara Errani, ma non solo ???? Segui in diretta tutti i match del day 5 di Australian Open ???? ?? LIVE:… - zazoomblog : LIVE Errani-Hsieh 0-0 Australian Open 2021 in DIRETTA: obiettivo ottavi di finale e top100 per l’azzurra! -… - Eurosport_IT : SI COMINCIA, DAI SARA! ?????? Al via la sfida di Sara Errani contro Hsieh, valida per il terzo turno dell'Australian… - Eurosport_IT : CI SIAMO! ???? La nostra Sara Errani è pronta a scendere in campo contro Hsieh ?????? Segui LIVE la sfida su… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Australian Open 2021 - Sara Errani, unica italiana ancora in gioco, sfida la giocatrice di Taipei Hs… -