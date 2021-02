Lite Agnelli-Conte, Douglas Costa controcorrente: “una bella storia” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Continuano ad arrivare nuove reazioni sulla Lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte, l’ultima davvero esilarante è stata quella dell’ex Juventus Douglas Costa. L’episodio si è verificato in occasione della semifinale di Coppa Italia tra i bianconeri e l’Inter, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0 e ha visto il passaggio del turno della squadra di Andrea Pirlo dopo il successo dell’andata. Non sono mancati i momenti di tensione tra il presidente bianconero e l’allenatore nerazzurro, uno scambio di frecciate e parole durissime. Lite Agnelli-Conte, l’allenatore dell’Inter rifiuta il Tapiro d’Oro FOTO Lite Agnelli-Conte, il pensiero di Douglas Costa Il giudice ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 12 febbraio 2021) Continuano ad arrivare nuove reazioni sullatra Andreae Antonio, l’ultima davvero esilarante è stata quella dell’ex Juventus. L’episodio si è verificato in occasione della semifinale di Coppa Italia tra i bianconeri e l’Inter, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0 e ha visto il passaggio del turno della squadra di Andrea Pirlo dopo il successo dell’andata. Non sono mancati i momenti di tensione tra il presidente bianconero e l’allenatore nerazzurro, uno scambio di frecciate e parole durissime., l’allenatore dell’Inter rifiuta il Tapiro d’Oro FOTO, il pensiero diIl giudice ...

