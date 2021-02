La difesa dei diritti umani sarà difficile anche per Joe Biden (Di venerdì 12 febbraio 2021) La condanna del golpe in Birmania, la scarcerazione della femminista saudita Al Hathloul, la telefonata con Xi Jinping. La nuova Casa Bianca s’impegna su vari fronti, ma anche la realpolitik avrà il suo peso. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 12 febbraio 2021) La condanna del golpe in Birmania, la scarcerazione della femminista saudita Al Hathloul, la telefonata con Xi Jinping. La nuova Casa Bianca s’impegna su vari fronti, mala realpolitik avrà il suo peso. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : difesa dei Toromania: dalla parte di Sirigu. Crocifiggerlo è ingiusto

Vero che in almeno due dei tre gol messi a segno dai bergamaschi ha delle responsabilità anche il portiere, altrettanto vero che in tutti tre i casi la difesa granata è stata tutto fuorché perfetta. ...

La difesa dei diritti umani sarà difficile anche per Joe Biden

... è stato intrappolato nelle contraddizioni del potere, incapace di chiudere la prigione di Guantánamo e inerte davanti al moltiplicarsi dei bombardamenti realizzati a distanza con i droni . Anche ...

In difesa dei bambini - Alberto Notarbartolo Internazionale Cassino, avvocatessa aggredita al termine dell'udienza: sdegno e solidarietà dei colleghi

Offesa e aggredita verbalmente al termine di un’udienza: è la brutta avventura capitata all’avvocato Eleonora Rea. Il fatto è avvenuto ieri mattina al Tribunale ...

Difesa | versatilità | profondità | dall' Inter all' Inter | così Pirlo ha svoltato la Juve

Il 17 gennaio lantus naufragava a San Siro subendo la prova di forza dell'al di là del 2 - 0 finale,affondava a - 10 in classifica dal Milan . Gazzetta_it : Difesa, versatilità, profondità: dall’#Inte ...

