Il nuovo singolo di Marco Filadelfia, "Le solite stories", su tutte le piattaforme dal 12 Febbraio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Da venerdì 12 Febbraio in radio e su tutte le piattaforme digitali "LE solite stories" il nuovo singolo dei Marco Filadelfia (Tycaua / Artist First). <<"Le solite stories" racconta una storia d'amore attraverso un brano rap urban che, come tutte le IG stories, ha un suo inizio e una sua fine. Una persona, dice Marco, che fa parte della tua vita nel XXI secolo fa parte anche dei tuoi Social: ma una volta finito tutto, quella storia infinita diventerà solo un ricordo nell'archivio di Instagram>>. Marco Filadelfia, nasce a Pavullo nel Frignano, città dell'Appennino modenese, nel 1997 ed ha compito 22 ...

