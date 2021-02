Grossi problemi in arrivo per Striscia la Notizia. Una grave denuncia colpisce il programma (Di venerdì 12 febbraio 2021) Striscia la Notizia è da sempre un programma che non guarda in faccia a nessuno. Spesso e volentieri ad essere bersagliati non sono solo tutti coloro che effettuano delle azioni illecite, ma anche personaggi famosi di vario genere. In effetti, veramente pochi finora sono rimasti esenti dagli occhi attenti dei giornalisti della trasmissione.Stavolta, però, pare che Striscia dovrà fare i conti con un’importante emittente televisiva. E non una qualsiasi, anzi, proprio con quella che risiede in viale Mazzini. Ebbene sì, la Rai sembra che non abbia per niente gradito alcuni servizi tramessi da Canale 5, riguardanti un argomento in particolare. Per la verità, a quanto pare, sarebbe persino pronta a fare causa a Mediaset. Vediamo, allora, per la precisione, di che cosa si tratta. La Rai si difende e passa al ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 12 febbraio 2021)laè da sempre unche non guarda in faccia a nessuno. Spesso e volentieri ad essere bersagliati non sono solo tutti coloro che effettuano delle azioni illecite, ma anche personaggi famosi di vario genere. In effetti, veramente pochi finora sono rimasti esenti dagli occhi attenti dei giornalisti della trasmissione.Stavolta, però, pare chedovrà fare i conti con un’importante emittente televisiva. E non una qualsiasi, anzi, proprio con quella che risiede in viale Mazzini. Ebbene sì, la Rai sembra che non abbia per niente gradito alcuni servizi tramessi da Canale 5, riguardanti un argomento in particolare. Per la verità, a quanto pare, sarebbe persino pronta a fare causa a Mediaset. Vediamo, allora, per la precisione, di che cosa si tratta. La Rai si difende e passa al ...

