Grant Gustin, la star di Glee e The Flash presto padre: i dettagli (Di venerdì 12 febbraio 2021) Grant Gustin, il Sebastian Smythe di Glee e protagonista di The Flash dà il lieto annuncio sui suoi profili social. Lo abbiamo conosciuto come l'affascinante Sebastian Smythe di Glee e lo abbiamo seguito nelle avventure di Berry Allen in The Flash: Grant Gustin è stato davvero un punto fisso nella vita di molti adolescenti. Oggi, L'articolo proviene da YesLife.it.

bastillesqueen : Grant Gustin diventa papà, mi sento male - S7Roberta : RT @_scrivimi: Grant Gustin alias The flash, diventerà papà. Sto lacrimando. - S7Roberta : RT @icarvsroad: io che piango per Grant gustin che diventerà padre con la maglietta di the flash addosso>>>>>> - mandvzukic : GRANT GUSTIN DIVENTA PADRE???? - gustincwood : gente gente gente!!!! grant gustin vai ser pai -