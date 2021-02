Governo Draghi, resta Speranza, entra Colao. Sorpresa Cingolani: ecco la squadra (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’era Draghi ha inizio. Dopo l’incontro con il presidente della Repubblica, Mario Draghi ha sciolto le riserve: sarà lui il prossimo presidente del consiglio, l’uomo che guiderà il terzo esecutivo dall’inizio di questa legislatura. Massimo riserbo negli ultimi giorni sullo squadra di Governo. Solo nelle ultime ore è cominciata a girare qualche voce più confermata, soprattutto per quelli che dovrebbero essere ministeri chiave nel nuovo progetto politico: quello per la Transizione Digitale e quello per la Transizione Ecologica. Draghi ha comunicato la lista completa di tutti i ministri solo al termine del colloquio con Sergio Mattarella. I ministri del Governo Draghi Con una maggioranza così larga e una serie di interessi così opposti non è stato facile decidere ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’eraha inizio. Dopo l’incontro con il presidente della Repubblica, Marioha sciolto le riserve: sarà lui il prossimo presidente del consiglio, l’uomo che guiderà il terzo esecutivo dall’inizio di questa legislatura. Massimo riserbo negli ultimi giorni sullodi. Solo nelle ultime ore è cominciata a girare qualche voce più confermata, soprattutto per quelli che dovrebbero essere ministeri chiave nel nuovo progetto politico: quello per la Transizione Digitale e quello per la Transizione Ecologica.ha comunicato la lista completa di tutti i ministri solo al termine del colloquio con Sergio Mattarella. I ministri delCon una maggioranza così larga e una serie di interessi così opposti non è stato facile decidere ...

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - you_trend : ?? #BREAKING - LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO #DRAGHI ?? Presidente del Consiglio dei Ministri: Mario Draghi ?? Ministro… - sabina_lupo : RT @La7tv: #ottoemezzo Andrea #Scanzi: 'Se devo dire che sono contento di rivedere #Brunetta ministro di cui ricordo frasi mitologiche...Ce… - Anna280511823 : Governo Draghi: Luciana Lamorgese confermata al Viminale, continuità sui migranti - LAMORGESE RICONFERMATA PER COM… -