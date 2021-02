GF Vip, per Rosalinda Cannavò in arrivo una sorpresa speciale. La voce è sempre più sicura: “Succederà stasera in diretta” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nella serata di venerdì 12 febbraio torna il Grande Fratello Vip e tutti i riflettori sono puntati sulla lotta tra i concorrenti finiti in nomination. Chi dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia tra Maria Teresa Ruta, Andrea Zenga e Samantha De Grenet? La lotta si preannuncia serratissima. Ma, come sempre, saranno tanti i temi di discussione che saranno affrontati. Uno dei ‘tormentoni’ social del momento riguarda sicuramente Rosalinda Cannavò. Non è un mistero il ‘feeling’ che si è creato con la nota cantante Elettra Lamborghini che anche nelle ultime ore ha proseguito la corrispondenza social che va avanti ormai da tempo. Risale infatti alla fine di gennaio il post mostrato da Alfonso Signorini in cui Elettra manifestava il suo apprezzamento per l’attrice inquilina del GF Vip. Ora è arrivato un altro messaggio ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nella serata di venerdì 12 febbraio torna il Grande Fratello Vip e tutti i riflettori sono puntati sulla lotta tra i concorrenti finiti in nomination. Chi dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia tra Maria Teresa Ruta, Andrea Zenga e Samantha De Grenet? La lotta si preannuncia serratissima. Ma, come, saranno tanti i temi di discussione che saranno affrontati. Uno dei ‘tormentoni’ social del momento riguardamente. Non è un mistero il ‘feeling’ che si è creato con la nota cantante Elettra Lamborghini che anche nelle ultime ore ha proseguito la corrispondenza social che va avanti ormai da tempo. Risale infatti alla fine di gennaio il post mostrato da Alfonso Signorini in cui Elettra manifestava il suo apprezzamento per l’attrice inquilina del GF Vip. Ora è arrivato un altro messaggio ...

