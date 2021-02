Draghi supera l’ultimo ostacolo. Oggi al Colle dopo l’ok dei grillini. Il premier verso la più ampia maggioranza della storia. Ma per tenere insieme dalla Lega al Pd serve un miracolo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Col 59,3% dei voti gli iscritti M5S hanno detto sì al governo Draghi. Si definisce così il perimetro della maggioranza dell’esecutivo guidato dall’ex presidente Bce. Sostegno unanime da quasi tutti i partiti: Leu ufficialmente deve ancora sciogliere la riserva ma c’è chi scommette che sarà della partita. Si chiama fuori dai giochi solo Giorgia Meloni che ha deciso con i suoi Fratelli d’Italia di stare all’opposizione. Il segnale arrivato da Mario Draghi, con il sì alla proposta di Beppe Grillo di un ministero della Transizione ecologica, è giunto a destinazione. Ieri, come ogni mattina, il premier incaricato è ripartito dal casale di Città della Pieve alla volta di Roma e, dopo una giornata passata tra la sede di Bankitalia e la sua ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Col 59,3% dei voti gli iscritti M5S hanno detto sì al governo. Si definisce così il perimetrodell’esecutivo guidato dall’ex presidente Bce. Sostegno unanime da quasi tutti i partiti: Leu ufficialmente deve ancora sciogliere la riserva ma c’è chi scommette che saràpartita. Si chiama fuori dai giochi solo Giorgia Meloni che ha deciso con i suoi Fratelli d’Italia di stare all’opposizione. Il segnale arrivato da Mario, con il sì alla proposta di Beppe Grillo di un ministeroTransizione ecologica, è giunto a destinazione. Ieri, come ogni mattina, ilincaricato è ripartito dal casale di CittàPieve alla volta di Roma e,una giornata passata tra la sede di Bankitalia e la sua ...

