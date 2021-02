Draghi mette sotto chiave i ministeri del Recovery Plan

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Nel nuovo governo, l’impronta del presidente del Consiglio Marioè suiche sarannonella sfida del. E’ al Tesoro, Giustizia, ma anche Transizione ecologica e Transizione digitale, dicasteri fondamentali per il Green deal europeo e per la svola digitale richiesta dall’Ue, che l’ex governatore della Bce ‘piazza’ dei tecnici. E non assegna un ministero degli Affari Europei, casella che probabilmente diventerà solo un posto di-governo. Del resto, alla premiership c’è, personalità a dir poco di peso in Ue. E’ scontato che il referente principale del nuovo governo a Bruxelles sarà lui e non semplicemente perché capo dell’esecutivo. I ‘del’, chiamiamoli così per indicare i ...