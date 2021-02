Douglas Costa sulla lite Agnelli-Conte: “Sono cose belle da vedere” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sul nuovo social “ClubHouse”, Douglas Costa, attaccante in forza al Bayern Monaco e fresco vincitore del Mondiale per Club, di proprietà della Juventus, ha parlato così dello scontro verbale tra il presidente della Juventus e l’allenatore dell’Inter: “Bella storia. A me non piace stare dentro a queste cose, ma da fuori Sono belle da vedersi”.Così invece sulla vicenda Ibra-Lukaku: “Chi l’avrebbe spuntata in una potenziale rissa? Bella domanda. Penso Ibra, però (ride, ndr)”. Foto: Bundesliga.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sul nuovo social “ClubHouse”,, attaccante in forza al Bayern Monaco e fresco vincitore del Mondiale per Club, di proprietà della Juventus, ha parlato così dello scontro verbale tra il presidente della Juventus e l’allenatore dell’Inter: “Bella storia. A me non piace stare dentro a queste, ma da fuorida vedersi”.Così invecevicenda Ibra-Lukaku: “Chi l’avrebbe spuntata in una potenziale rissa? Bella domanda. Penso Ibra, però (ride, ndr)”. Foto: Bundesliga.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

