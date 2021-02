Douglas Costa: “Agnelli-Conte? No comment. Tra Ibrahimovic e Lukaku avrebbe vinto…” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Douglas Costa, esterno d'attacco del Bayern Monaco in prestito dalla Juventus e fresco campione del mondo col club tedesco, ha partecipato ad una chiacchierata su una "room" di ClubHouse, rispondendo a tante domande in riferimento ai recenti fatti avvenuti nel mondo del pallone. Dal mercato, col possibile interesse nei suoi confronti del Milan, fino alle liti avvenute tra Ibrahimovic e Lukaku e Agnelli e Conte in Coppa Italia.Douglas Costa a 360°caption id="attachment 1065117" align="alignnone" width="690" Douglas Costa, getty images/caption"Se il Milan mi voleva? Non lo so, nessuno mi ha chiamato", ha voluto chiarire Douglas Costa a proposito di alcune voci di mercato in riferimento ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 febbraio 2021), esterno d'attacco del Bayern Monaco in prestito dalla Juventus e fresco campione del mondo col club tedesco, ha partecipato ad una chiacchierata su una "room" di ClubHouse, rispondendo a tante domande in riferimento ai recenti fatti avvenuti nel mondo del pallone. Dal mercato, col possibile interesse nei suoi confronti del Milan, fino alle liti avvenute train Coppa Italia.a 360°caption id="attachment 1065117" align="alignnone" width="690", getty images/caption"Se il Milan mi voleva? Non lo so, nessuno mi ha chiamato", ha voluto chiarirea proposito di alcune voci di mercato in riferimento ...

