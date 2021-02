Covid a Giugliano, chiuse le scuole pubbliche e le piazze: ordinanza in arrivo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Giugliano. scuole pubbliche chiuse a Giugliano. E’ in corso in questi istanti una riunione al Comune di Giugliano per decidere il da farsi sulle scuole e non solo. Si va verso un mini-lockdown in città in particolare in vista di San Valentino e Carnevale. scuole chiuse a Giugliano Le restrizioni riguardano le scuole e le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 12 febbraio 2021). E’ in corso in questi istanti una riunione al Comune diper decidere il da farsi sullee non solo. Si va verso un mini-lockdown in città in particolare in vista di San Valentino e Carnevale.Le restrizioni riguardano lee le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

InterNapoli : Contagi Covid in aumento, #Villaricca chiude le scuole fino al 1 marzo. A Giugliano protocollata richiesta per la D… - rep_napoli : Vittima Covid derubata in ospedale a Giugliano, indagine dell'Asl 2 Nord [di Giuseppe del Bello] [aggiornamento del… - PrimoPianoMolis : Né posti letto Covid né non Covid, fino a Giugliano per un ricovero in rianimazione - rep_napoli : 'Mio padre morto di Covid e derubato a Giugliano' [di Salvatore Ferrillo] [aggiornamento delle 12:46] - nocerinalive : UFFICIALE: rinviata Giugliano-Monterosi per covid -