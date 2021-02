(Di venerdì 12 febbraio 2021) Milano, 12 feb. (Adnkronos) - "Anche questa settimana laè statain. Una buona notizia per tutti, che deve spingere a guardare con fiducia al futuro, ma anche ad agire con grande senso di responsabilità per evitare che ogni sforzo venga vanificato". Lo ha detto il presidente di Regione, Attilio, in seguito alla classificazione settimanale da parte della cabina di regia del ministero della Salute.

Italpress : Coronavirus, Fontana “Lombardia confermata in fascia gialla” - GrantLou : Ma #Tagada, perchè non criticate l’apertura delle piste da #sci fortemente voluta da quel genio di #Fontana con la… - Cinquantenni : A quando le #vaccinazioni? #RegioneLombardia #Fontana ordinare i #vaccini #Sputnik una priorità urgente… - infoitinterno : Coronavirus, Fontana ha presentato il Piano vaccinazione ai sindaci - ilSaronno : Coronavirus, Fontana ha presentato il Piano vaccinazione ai sindaci -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fontana

'Ringrazio il presidente, il vicepresidente Moratti e il dottor Bertolaso per avere voluto ... IN PIAZZA E NELLE STRADE PER L'INIZIATIVA 'TI RACCONTIAMO MILANO' Notizia precedente. ...CRONOPROGRAMMA - Il cronoprogramma, illustrato ieri anche ai sindaci lombardi in video collegamento con il presidente, la vice presidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, l'assessore ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.? Biden accelera sui vaccini: acquistate altre 200 milioni di dosi? Melbourne in lockdown, gli Open di Australia di tennis continuano a porte chiuse? Bufera sul volantino vaccinale dell’Asl 5 della Sp ...