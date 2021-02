Clasica de Almeria 2021: la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Nizzolo, Consonni e Vendrame (Di venerdì 12 febbraio 2021) Domenica 14 febbraio, un folto gruppo di big del circuito internazionale si sfiderà nella velocissima Clásica de Almería. La piccola classica spagnola è una gara in cui gli sprinter hanno tradizionalmente avuto un netto predominio; e anche quest’anno, nei suoi 183,3 chilometri da Puebla de Vicar a Roquetas de Mar, presenterà un percorso in cui gli uomini più veloci del plotone avranno la possibilità di mettersi in mostra. Presenti in corsa ben ventisei azzurri, tra cui il campione europeo e nazionale Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos), che verrà affiancato da Matteo Pelucchi. Abbiamo dunque altri velocisti del calibro di Simone Consonni, coadiuvato in Cofidis da Fabio Sabatini e Attilio Viviani, ma anche Andrea Vendrame (AG2R Citroen Team) e Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert). Non male neanche la Eolo-Kometa con ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) Domenica 14 febbraio, un folto gruppo di big del circuito internazionale si sfiderà nella velocissima Clásica de Almería. La piccola classica spagnola è una gara in cui gli sprinter hanno tradizionalmente avuto un netto predominio; e anche quest’anno, nei suoi 183,3 chilometri da Puebla de Vicar a Roquetas de Mar, presenterà un percorso in cui gli uomini più veloci del plotone avranno la possibilità di mettersi in mostra.in corsa ben ventisei azzurri, tra cui il campione europeo e nazionale Giacomo(Qhubeka Assos), che verrà affiancato da Matteo Pelucchi. Abbiamo dunque altri velocisti del calibro di Simone, coadiuvato in Cofidis da Fabio Sabatini e Attilio Viviani, ma anche Andrea(AG2R Citroen Team) e Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert). Non male neanche la Eolo-Kometa con ...

Bordighera. Nuovo impegno per il bordigotto Oliviero Troia, che corre per l' Uae Team Emirates: domenica 14 febbraio affronterà la Clasica de Almeria. Dopo aver partecipato al Grand Prix Cycliste La Marseillaise , Olly andrà in Spagna. La linea di partenza della corsa, che aprirà la grande campagna di classiche in Europa, quest'...

Domenica la squadra che ha sede a Busto Arsizio correrà invece in Spagna la Clasica de Almeria, corsa in linea di 183 chilometri adatta ai velocisti. Era questa l'ultima notizia del nostro podcast ...

Alejandro Valverde e Ivan Garcia Cortina inizieranno insieme la loro stagione alla Clasica de Almeria 2021. Il veterano della Movistar e il nuovo arrivato alla corte di Unzué (soprattutto per cercare ...

