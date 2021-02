Caso Agnelli-Conte, la Procura Federale apre inchiesta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Procuratore Federale Giuseppe Chiné ha aperto un`inchiesta relativa al comportamento di dirigenti e tesserati della Juventus e dell'Inter durante e al termine della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia disputata martedì 9 febbraio. "Al riguardo è già stato convocato il quarto ufficiale della gara, Daniele Chiffi", riferisce una nota della Figc. Le immagini televisive avevano mostrato una lite in diretta tra l'allenatore dei nero-azzurri, Antonio Conte, e il presidente della Juventus, Andrea Agnelli."C'è poco da aggiungere, le immagini parlano chiaramente: quello che è successo è brutto, ma non sta a me giudicare perché sia accaduto né tantomeno ciò che si doveva fare - afferma Leonardo Bonucci -. Ovviamente noi dobbiamo essere sempre da esempio, ma a volte è difficile. Quando scendi in ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 12 febbraio 2021) IltoreGiuseppe Chiné ha aperto un`relativa al comportamento di dirigenti e tesserati della Juventus e dell'Inter durante e al termine della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia disputata martedì 9 febbraio. "Al riguardo è già stato convocato il quarto ufficiale della gara, Daniele Chiffi", riferisce una nota della Figc. Le immagini televisive avevano mostrato una lite in diretta tra l'allenatore dei nero-azzurri, Antonio, e il presidente della Juventus, Andrea."C'è poco da aggiungere, le immagini parlano chiaramente: quello che è successo è brutto, ma non sta a me giudicare perché sia accaduto né tantomeno ciò che si doveva fare - afferma Leonardo Bonucci -. Ovviamente noi dobbiamo essere sempre da esempio, ma a volte è difficile. Quando scendi in ...

