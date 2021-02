Cannavacciuolo | episodio riprovevole | “Lo arresterebbero” | come ha potuto ‘tollerarlo’?

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Antonino, unche speriamo non accada mai più. E’ stato lui stesso a raccontarlo Antonino: lo chef raccontaAntoninoè uno degli chef più famosi d’Italia. Con la sua partecipazione a Masterchef si è attirato la simpatia di migliaia, se non milioni di telespettatori. Ma non solo, la sua carriera televisiva è continuata poi con ‘Cucine da incubo’ e possiamo dire che molti lati del suo carattere ‘tenero’ siano venuti fuori proprio lì. Si è sempre fatto trovare pronto, infatti, quando c’è stato da aiutare qualcuno a venir fuori da una crisi riguardante il proprio ristorante. Ci ha sempre messo l’anima e ha trasmesso tanto a tutti quelli che ne avevano bisogno, anche dal punto di vista delle più semplici tecniche di cucina. Ma chi era, Antonino ...