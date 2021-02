Camionista scomparso a Vigevano, c’è una svolta nelle indagini (Di venerdì 12 febbraio 2021) Giallo sul Camionista scomparso a Vigevano agli inizi di gennaio. Le indagini vanno avanti ma ci sono delle novità su caso C’è un’importate svolta nella vicenda del Camionista scomparso a Vigevano. Si tratta Filippo Incarbone che ormai dall’inizio di gennaio ha fatto perdere le sue tracce. L’uomo, originario di Lecce ma da tanti anni residente L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 12 febbraio 2021) Giallo sulagli inizi di gennaio. Levanno avanti ma ci sono delle novità su caso C’è un’importatenella vicenda del. Si tratta Filippo Incarbone che ormai dall’inizio di gennaio ha fatto perdere le sue tracce. L’uomo, originario di Lecce ma da tanti anni residente L'articolo proviene da YesLife.it.

ansa_lombardia : Camionista scomparso: ucciso con 'mazzetta', corpo in fiume - ansa_lombardia : Camionista scomparso, due uomini fermati per omicidio - EugenioBerto70 : Camionista scomparso: ucciso con 'mazzetta', corpo in fiume - EugenioBerto70 : Camionista scomparso, due uomini fermati per omicidio - AnsaLombardia : Camionista scomparso: ucciso con 'mazzetta', corpo in fiume. Ipotesi debito per stupefacenti | #ANSA -