Bonus Inps per studenti universitari: come accedere (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Bonus Inps per gli studenti è un contributo che prevede un importo massimo di duemila euro per gli studenti iscritti a università italiane, conservatori, istituti musicali, accademie di belle arti ed è riferito a studenti iscritti nell’anno universitario 2018/19. I beneficiari saranno i figli o orfani ed equiparati con genitori legati alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale o iscritti al Fondo ex IPOST. La procedura per l’acquisizione della domanda sarà attiva fino alle ore 12 del giorno 1 marzo 2021. I criteri da rilevare per l’ottenimento del Bonus saranno principalmente due, ossia la fascia di ISEE e la media ponderata dei voti degli esami ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ilper gliè un contributo che prevede un importo massimo di duemila euro per gliiscritti a università italiane, conservatori, istituti musicali, accademie di belle arti ed è riferito aiscritti nell’annoo 2018/19. I beneficiari saranno i figli o orfani ed equiparati con genitori legati alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale o iscritti al Fondo ex IPOST. La procedura per l’acquisizione della domanda sarà attiva fino alle ore 12 del giorno 1 marzo 2021. I criteri da rilevare per l’ottenimento delsaranno principalmente due, ossia la fascia di ISEE e la media ponderata dei voti degli esami ...

SkyTG24 : Bonus Irpef febbraio, a chi spetta e come ottenerlo - aperegina61 : Gli ammortizzatori sociali in deroga vengono finanziati senza chiedere contributi alle aziende e ai lavoratori… - CarlaLance : RT @IlQuintoStato: Diritto di esistenza. APRITE subito queste barriere di status,dipendenza, autonomia, #partiteiva, precariato, lavoro ne… - spincatia : Bonus Inps fino a 800 euro: chi può richiedere l’indennità Iscro – QuiFinanza - TrendOnline : #bonus #INPS : ecco i 5 aiuti da richiedere senza #ISEE nel 2021 ! Leggi l’articolo per sapere come fare per averli… -