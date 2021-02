Bollo auto, a chi spetta e come chiedere l’esenzione della tassa (Di venerdì 12 febbraio 2021) C’è la possibilità di richiedere l’esenzione totale della tassa riguardante il Bollo auto: scopriamo a chi spetta e come farne richiesta Molti italiani in queste settimane devono pagare l’annualità 2021 per il Bollo auto. A differenza degli anni scorsi, però, quest’anno ci sono delle importanti novità. Alcune regioni, a causa dell’epidemia, hanno predisposto importanti sconti L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) C’è la possibilità di ritotaleriguardante il: scopriamo a chifarne richiesta Molti italiani in queste settimane devono pagare l’annualità 2021 per il. A differenza degli anni scorsi, però, quest’anno ci sono delle importanti novità. Alcune regioni, a causa dell’epidemia, hanno predisposto importanti sconti L'articolo proviene da Inews.it.

ottorinobruni : RT @8mobile: ?? iTarga: Fornisce velocemente tutte le informazioni disponibili per auto e moto. #targa #bollo #revisione #rca #assicurazione… - Carmen36051956 : RT @ilgiornale: Vendita forzata e pignoramento del conto corrente i casi estremi di chi non paga il bollo auto per anni: in mezzo, numerose… - MariaRo51490621 : RT @ilgiornale: Vendita forzata e pignoramento del conto corrente i casi estremi di chi non paga il bollo auto per anni: in mezzo, numerose… - TrendOnline : E' possibile chiedere l'esenzione totale dal #bolloauto? La risposta è affermativa, nel 2021 gli Italiani possono e… - pier_molinengo : E' possibile chiedere l'esenzione totale dal #bolloauto? La risposta è affermativa, nel 2021 gli Italiani possono e… -