Bocciata la Carta di Catania, ha vinto l'impegno civile (Di venerdì 12 febbraio 2021) Reperti archeologici, sculture, dipinti e documenti in giacenza nei depositi delle soprintendenze, dei musei, delle gallerie, delle biblioteche e dei parchi archeologici siciliani hanno corso il rischio di lasciare le proprie sedi istituzionali per essere concessi in uso individuale ai privati per presunte ragioni di valorizzazione. A disporlo erano il decreto 74, emanato il 30 novembre 2020 dall'Assessorato regionale ai beni culturali e all'identità siciliana e ribattezzato "Carta di Catania", e le sue linee guida. A bocciare la Carta è stata il 10 febbraio la V Commissione Cultura dell'Assemblea Regionale Siciliana, messa in guardia da un dossier stilato da tre benemerite associazioni, Italia Nostra, Memoria e Futuro e Ranuccio Bianchi Bandinelli, impegnate nella salvaguardia del patrimonio culturale italiano. Determinanti anche le ...

