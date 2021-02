Bloccati in Brasile da settimane L’appello: «Fateci rientrare» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tra i 1.500 italiani Bloccati nel Paese sudamericano anche dei bergamaschi che chiedono che l’ordinanza di Speranza sia modificata. La situazione: «Voli di rientro cancellati e soggiorni a nostre spese». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tra i 1.500 italianinel Paese sudamericano anche dei bergamaschi che chiedono che l’ordinanza di Speranza sia modificata. La situazione: «Voli di rientro cancellati e soggiorni a nostre spese».

