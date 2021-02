Autostrade-Regione Toscana: terza corsia confermata sull’A11. Incontro Giani-Tomasi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Aspi ha confermato al presidente Giani che, non appena tale progetto sarà approvato, saranno immediatamente avviate le procedure per la realizzazione dell'investimento, pari a 600 milioni di euro. In particolare, è attualmente previsto che il lotto Peretola-Prato Est sia gestito tramite la controllata Pavimental, mentre il lotto Prato Est-Pistoia sarà realizzato tramite un bando pubblico Leggi su firenzepost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Aspi ha confermato al presidenteche, non appena tale progetto sarà approvato, saranno immediatamente avviate le procedure per la realizzazione dell'investimento, pari a 600 milioni di euro. In particolare, è attualmente previsto che il lotto Peretola-Prato Est sia gestito tramite la controllata Pavimental, mentre il lotto Prato Est-Pistoia sarà realizzato tramite un bando pubblico

MyWayASPI : Visualizza le chiusure programmate sulla rete Aspi per singola regione - Mariann90051776 : RT @gigammino: @Regione_Sicilia Forse sarebbe meglio prima iniziare dai collegamenti stradali, strade e autostrade, della Sicilia. - gigammino : @Regione_Sicilia Forse sarebbe meglio prima iniziare dai collegamenti stradali, strade e autostrade, della Sicilia. - gjscco : RT @franca705: @Regione_Sicilia @ruggerorazza Strano che proprio voi non conosciate le priorità della Sicilia: linee ferroviarie, alta velo… - MyWayASPI : Visualizza le chiusure programmate sulla rete Aspi per singola regione -