Ariana Grande | è online il video ufficiale del remix di “34+35” feat Doja Cat & Megan Thee Stallion

Da oggi, venerdì 12 febbraio, è online il video ufficiale del remix di "34+35" featuring Doja Cat & Megan Thee Stallion. La clip, diretta da Stefan Kohli, si apre con le cantanti, vestite in lingerie, che si rilassano a bordo di una lussuosa piscina, in cui nuotano beatamente degli eleganti cigni, sorseggiando champagne. Si susseguono scene girate nelle suite barocche di un hotel in cui le tre sembrano essere le uniche ospiti. In pochissime ore, il video conta già quasi 2 milioni di views su YouTube. "34+35" fa parte dell'album "Positions", che è stato stabile alla #1 della Top 200 di Billboard, diventando il quinto album di Ariana

