Antonio Conte non accetta il tapiro di Striscia la Notizia | reazione furibonda

capuanogio : Antonio #Conte rifiuta il Tapiro d’Oro. Difficile criticarlo se non accetta di farsi prendere per il **** - forumJuventus : ? Stella di Conte allo Stadium ?? E' da rimuovere? Dite la VoStra! ?? - Striscia : Questa sera a #Striscia, ANTONIO CONTE RIFIUTA IL TAPIRO D'ORO Dopo l’eliminazione in Coppa Italia con la… - MlNlBOT : RT @AntonelloAng: Cari Juventini, io non toglierei MAI la Stella allo stadio ad Antonio Conte. Lui ha vinto scudetti e Champions da giocato… - gionnisei1 : RT @pavanmassimo: La questione sulla stella ad Antonio #conte e’ molto più complicata, ma il conte giocatore era una cosa: fedele, professi… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Conte

E perché la verità è ormai certificata:non può farne a meno perché in rosa non c'è un alter ego di Romelu, neppure per caratteristiche, figuriamoci per centralità nel progetto tattico. ...Gerardo Mastrandrea ha deciso di non sanzionare, allenatore dell' Inter , e Andrea Agnelli , presidente della Juventus , per lo scambio di gesti e insulti durante la partita di Coppa ...Da alcune indiscrezioni riportate dal Corriere, sembrerebbe che Draghi ieri abbia trascorso alcune ore a Bankitalia e il nome di Fabio Panetta, membro del board della Bce, sarebbe spuntato tra i papab ...Non è giustificabile, certo non è un bel vedere. Angelo Gregucci, ex assistente di Roberto Mancini nella Nazionale azzurra, intervistato da Calciomercato.it ha commentato l'episodio della gazzarra del ...