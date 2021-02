Allerta neve, scuole di ogni ordine e grado chiuse ad Avellino: superiori continua la DAD (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Ho appena firmato l’ordinanza con la quale ho disposto la chiusura di tutte le scuole del capoluogo. Stamattina ci è pervenuta una comunicazione relativa all’Allerta meteo per domani“. Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa. “Colgo l’occasione per annunciare la proroga per la chiusura degli istituti superiori – continua Festa – Per almeno un’altra settimana si continuerà con la DAD. Partirà a breve lo screening per il personale docente e ATA. Nel frattempo il comune è disponibile per i tamponi rapidi per gli alunni. L’attività in presenza riprenderà solo nel momento in cui appurerò che non ci sono rischi”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ho appena firmato l’ordinanza con la quale ho disposto la chiusura di tutte ledel capoluogo. Stamattina ci è pervenuta una comunicazione relativa all’meteo per domani“. Così il sindaco di, Gianluca Festa. “Colgo l’occasione per annunciare la proroga per la chiusura degli istitutiFesta – Per almeno un’altra settimana si continuerà con la DAD. Partirà a breve lo screening per il personale docente e ATA. Nel frattempo il comune è disponibile per i tamponi rapidi per gli alunni. L’attività in presenza riprenderà solo nel momento in cui appurerò che non ci sono rischi”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

