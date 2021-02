Zingaretti stritolato | “Ti sei fatto mettere nel sacco da un partito del 2%” La base dem non perdona

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 11 febbraio 2021) C’è Nicolache non se la sta passando tanto bene. Il suo “O Conte o morte” trasformatosi nello spazio di un mattino nell’abbraccio incondizionato a Mario Draghi non è che abbia sortito un applauso. Ladem lo inclalza, lo irride, non ne può più. “Incredibile, sei d’accordo con tutti”. Guardare i profili sociale del segretario Pd per credere. «Sveglia, decidi qualcosa». «Sei fallimentare». «Basta correre dietro a M5S». «Non hai idee né capacità di azione».nel mirino dei suoi La sua pagina Facebook è uno “sfogatoio”. “Bravo Zinga, continua a stare fermo, non vorrei che ti stancassi troppo”, scrive un ironico utente. Duro il giudizio di Pietro Senaldi su Libero: “Anziché intestarsi il discorso del capo dello Stato, che ha la tessera del Pd in tasca, e dire chiaramente ai suoi sostenitori che contributo il suo ...