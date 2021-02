VIDEO Luna Rossa prova le partenze | Spithill e Bruni si allenano col gommone per la battaglia con Ineos | fase decisiva!

(Di giovedì 11 febbraio 2021)si sta preparando per l’attesissima Finale della Prada Cup, in programma a partire da sabato 13 febbraio nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Mancano meno di due giorni all’inizio della vibrante contesa controUk, l’imbarcazione italiana non vuole lasciare nulla al caso e si sta allenando in maniera meticolosa in vista del confronto campale con i britannici: chi vincerà sette regate alzerà al cielo il trofeo e avrà la possibilità di fronteggiare Team New Zealand nel match race per la conquista della America’s Cup. James, Francescoe compagni sono scesi nel Golfo di Hauraki per una sessione di allenamento e si sono concentrati particolarmente sulladi partenza, come si evince da una serie di immagini provenienti dall’altra parte del mondo. ...

Gabrip4 : RT @peularis: 'Mi manchi Fra. Mi manca, mi manca' 'Prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi,… - ScutoElisa : RT @peularis: 'Mi manchi Fra. Mi manca, mi manca' 'Prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi,… - ValenciaDandy : RT @Cum_clips: Luna StarL - fookinglosah23 : RT @peularis: 'Mi manchi Fra. Mi manca, mi manca' 'Prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi,… - t_zstan : RT @peularis: 'Mi manchi Fra. Mi manca, mi manca' 'Prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi,… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Luna

OA Sport

Il gruppo di lettura si riunisce online su piattaforma Zoom per discutere Evadi Isabel ... Condivisione sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di undi consigli e di una storia per baby ...Ma questo sindaco vive sulla? Non vede, non sa, non recepisce le segnalazioni dei cittadini? È ... A mostrarlo sono le immagini di unpubblicato su Facebook ( CLICCA QUI ). L'appello de "La ...Si chiama “l'Americano che va al Sacro Monte“ ed è base dell'elixir del Borducan. Da oggi si può gustare al Balthazar di via Cavallotti e al Baltha in the park a Villa Mirabello ...Luna Rossa è scesa in acqua nel Golfo di Hauraki per una sessione di allenamento in vista della Finale della Prada Cup. Manca poco più di un giorno all'inizio della sfida contro Ineos Uk, in programma ...