Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 febbraio 2021)11 FEBBRAIOORE 11.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO DELLE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA TRAFFICO INCOLONNATO SULLA-FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLAINA ED IL VIADOTTO IN DIREZIONE DEL CENTRO, CAUSATI DA UN RESTRINGIMENTO DI CARRGIATA DOVUTO A LAVORI, COGLIAMO L’OCCASIONE PER RICORADARE CHE A CAUSA DI TALI LAVORI E CHIUSO AL TRANSITO VEICOLARE IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO SPOSTIAMOCI SULLA FLAMINIA DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL CENTRO, ATTUALMENTE PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO A PARTIRE DAL RACCRDO ANDAIMO SULLA SALARIA DOVE IL TRAFFICO E ...