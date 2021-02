Vaccino Covid | “dare Astrazeneca anche a over 55?

raffaellapaita : Sconvolgente che nel modulo per richiedere il vaccino Covid della Asl5 Liguria tra le voci che indicano i soggetti… - ladyonorato : Qualcuno del CTS dovrebbe leggere i dati della mortalità da noi e all’estero, e dare un bel po’ di spiegazioni. - Corriere : Vaccino, Asl di La Spezia inserisce gli omosessuali tra i soggetti con comportamenti ... - anna30048679 : RT @ladyonorato: Qualcuno del CTS dovrebbe leggere i dati della mortalità da noi e all’estero, e dare un bel po’ di spiegazioni. https://t.… - anielloforino : RT @pbecchi: Covid, i dati smentiscono la strategia del lockdown e del vaccino - -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Il Sole 24 ORE

Vaccini anti -a scuola, in Puglia è corsa alle prenotazioni per docenti e personale non scolastico. E nella ...E l'Aifa (Associazione nazionale del farmaco) ha approvato tale tipologia di...ANCONA - Non è un click day , ma poco ci manca visto che da oggi alle 14 sarà possibile prenotare la prima dose diantinei 15 punti di vaccinazione dislocati nelle Marche. Destinatari: i residenti over 80. E sarà sicuramente una corsa alla registrazione: a disposizione un sito internet governativo e ...Tre pandemie e due guerre: nonno Gerardo La Starza, originario di Esperia, vaccinato a 105 anni. E’ la storia di un anziano tenace, ex alpino, una vita in fabbrica. «Bisogna fare ...Riascolta Vita da navigator di Uno, nessuno, 100Milan. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.