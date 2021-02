Traffico Roma del 11-02-2021 ore 18:00 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio Bentrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi a Roma Nord lunghe code per incidente sulla Salaria in uscita dalla città a partire dal bivio con la tangenziale fino a Castel Giubileo code sulla Cassia per Traffico intenso da via dei Due Ponti a via di Grottarossa Verso il raccordo analoga situazione sulla Flaminia incolonnamenti da Corso Francia fino alla bivio il raccordo anulare sulla tangenziale code proprio da Corso Francia sino alla Salaria e poi da via dei Monti Tiburtini al bivio con la Roma L’Aquila tutto verso San Giovanni code per lavori sulla viadotto della Magliana dall’uscita Magliana Vecchia Trastevere fino a via del Cappellaccio verso l’Eur lavori in corso anche sulla Ardeatina all’altezza di via Casali delle cornacchiole Ci sono code da raccordo verso il centro da ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 febbraio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Bentrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi aNord lunghe code per incidente sulla Salaria in uscita dalla città a partire dal bivio con la tangenziale fino a Castel Giubileo code sulla Cassia perintenso da via dei Due Ponti a via di Grottarossa Verso il raccordo analoga situazione sulla Flaminia incolonnamenti da Corso Francia fino alla bivio il raccordo anulare sulla tangenziale code proprio da Corso Francia sino alla Salaria e poi da via dei Monti Tiburtini al bivio con laL’Aquila tutto verso San Giovanni code per lavori sulla viadotto della Magliana dall’uscita Magliana Vecchia Trastevere fino a via del Cappellaccio verso l’Eur lavori in corso anche sulla Ardeatina all’altezza di via Casali delle cornacchiole Ci sono code da raccordo verso il centro da ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Smart Roads, il progetto Anas entra nel vivo - FormulaPassion.it

... le autostrade A90 Grande Raccordo Anulare di Roma, A91 Autostrada Roma - Aeroporto di Fiumicino e ... che avranno il compito di monitorare il traffico stradale in punti strategici per la viabilità. In ...

Roma, San Valentino a piedi: il 14 nuova Domenica ecologica

... anche per i veicoli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato. ... La Polizia Locale di Roma Capitale vigilerà sull'osservanza del provvedimento . Tra le deroghe al ...

Blocco del traffico a Roma: domenica 14 febbraio niente auto nella fascia verde RomaToday La funivia Battistini-Casalotti: il progetto

Dopo l’arrivo dei fondi dal Ministero, il Comune va avanti. L’annuncio della Sindaca: “Realizzeremo l’opera. E’ sistema di trasporto moderno e leggero, già sperimentato con successo in tante altre cit ...

Roma: Campidoglio, il 14 febbraio nuova domenica ecologica

Il 14 febbraio è in programma il terzo dei quattro appuntamenti delle “domeniche ecologiche” per la stagione invernale 2020/21. Si tratta di un provvedimento per limitare l’inquinamento atmosferico e ...

