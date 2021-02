Toscani condannato a risarcire Gasparri (Di giovedì 11 febbraio 2021) Francesco Cramer C'è un limite a tutto. E Oliviero Toscani spesso queli limite lo oltrepassa. Questa volta, però, paga C'è un limite a tutto. E Oliviero Toscani spesso queli limite lo oltrepassa. Questa volta, però, paga. A deciderlo è stato un giudice che l'ha condannato a risarcire il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. Quindicimila euro. «Sguardo da Cottolengo», «Vuole fare schifo», «Quando si guarda in faccia alla mattina, vomita». Ecco gli epiteti lanciati da quel gran signore di Toscani alla volta di Gasparri i una trasmissione radiofonica, ora sanzionati dal Tribunale civile di Roma. I fatti si riferiscono al gennaio 2016 quando Toscani formulò una serie di commenti critici sulle posizioni espresse in una precedente ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Francesco Cramer C'è un limite a tutto. E Olivierospesso queli limite lo oltrepassa. Questa volta, però, paga C'è un limite a tutto. E Olivierospesso queli limite lo oltrepassa. Questa volta, però, paga. A deciderlo è stato un giudice che l'hail senatore di Forza Italia, Maurizio. Quindicimila euro. «Sguardo da Cottolengo», «Vuole fare schifo», «Quando si guarda in faccia alla mattina, vomita». Ecco gli epiteti lanciati da quel gran signore dialla volta dii una trasmissione radiofonica, ora sanzionati dal Tribunale civile di Roma. I fatti si riferiscono al gennaio 2016 quandoformulò una serie di commenti critici sulle posizioni espresse in una precedente ...

Adnkronos : Toscani condannato per frasi su Gasparri: deve pagare 15mila euro - Adnkronos : #Toscani condannato per frasi su @gasparripdl: deve pagare 15mila euro - Alessan67153720 : RT @Adnkronos: Toscani condannato per frasi su Gasparri: deve pagare 15mila euro - DamatoRicardo : RT @Adnkronos: Toscani condannato per frasi su Gasparri: deve pagare 15mila euro - SavioFicorella : RT @ConversioneOrg: Oliviero Toscani condannato a pagare 15.000 euro a Gasparri per frasi ingiuriose, proferite perché Gasparri aveva criti… -