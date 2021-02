Torino, Cairo: “Episodio Conte-Agnelli colpa dell’adrenalina. Diritti tv? Dobbiamo valutare un aspetto” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Urbano Cairo al termine dell'assemblea della Lega Serie A.Lega Serie A, Preziosi e Campoccia arrivano allo scontro fisico: si scaldano gli animi sui Diritti televisivi, spintoni e rissa sfiorata. I dettagliIl presidente del Torino, a margine della riunione tra i club per discutere dei Diritti tv 2021/24, ha parlato della lite tra Preziosi e Campoccia avvenuto proprio durante la suddetta riunione."Diritti tv? Ci sono delle offerte per i Diritti tv, ora Dobbiamo ragionarci. Anche il tema dei fondi sta a cuore a molte società, ho l'impressione che siano in diversi a voler procedere in tal senso. Lite Preziosi-Campoccia? Ci sono magari delle situazioni differenti... Qualcuno sta cambiando idea, non si sa bene per quale motivo. Io però non sono preoccupato. Lite ... Leggi su mediagol (Di giovedì 11 febbraio 2021) Urbanoal termine dell'assemblea della Lega Serie A.Lega Serie A, Preziosi e Campoccia arrivano allo scontro fisico: si scaldano gli animi suitelevisivi, spintoni e rissa sfiorata. I dettagliIl presidente del, a margine della riunione tra i club per discutere deitv 2021/24, ha parlato della lite tra Preziosi e Campoccia avvenuto proprio durante la suddetta riunione."tv? Ci sono delle offerte per itv, oraragionarci. Anche il tema dei fondi sta a cuore a molte società, ho l'impressione che siano in diversi a voler procedere in tal senso. Lite Preziosi-Campoccia? Ci sono magari delle situazioni differenti... Qualcuno sta cambiando idea, non si sa bene per quale motivo. Io però non sono preoccupato. Lite ...

