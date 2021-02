Speravo de morì prima | quando esce la serie su Francesco Totti

Leggi su zon

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ha finalmente una data d’uscita, “de”, laSky con Pietro Castellitto nei panni diE’ previsto per il prossimo 19 Marzo il debutto su Sky, e in streaming su NowTv, di “de” (qui il trailer). La, in sei puntate dirette da Luca Ribuoli, racconta gli ultimi due anni della carriera di(che ha le fattezze di Pietro Castellitto) traendo spunto dall’autobiografia dell’ineludibile bandiera della Roma “Un Capitano” e concentrandosi in particolare su due eventi: il ritorno di Luciano Spalletti (interpretato da Gianmarco Tognazzi) sulla panchina giallorossa e il commovente addio di er pupone al calcio ...