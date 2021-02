Spazio, anche la sonda cinese Tianwen-1 su Marte (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – anche la sonda cinese Tianwen-1 è entrata nell’orbita di Marte, meno di 24 ore dopo quella emiratina Hope. La Cina è così riuscita a raggiungere il Pianeta Rosso al secondo tentativo. La missione Tianwen-1 è composta anche da un lander e un rover che a maggio saranno fatti sbarcare sulla superficie del pianeta per studiarla con il supporto di 13 strumenti scientifici. La missione Tianwen-1, il cui nome significa “ricerca della verità celeste”, era stata lanciata lo scorso 23 luglio approfittando della finestra temporale in cui Marte si trovava in posizione favorevole rispetto alla Terra (evento che si verifica ogni 26 mesi): per questo motivo Tianwen era partita a pochi giorni di distanza dalla ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) –la-1 è entrata nell’orbita di, meno di 24 ore dopo quella emiratina Hope. La Cina è così riuscita a raggiungere il Pianeta Rosso al secondo tentativo. La missione-1 è compostada un lander e un rover che a maggio saranno fatti sbarcare sulla superficie del pianeta per studiarla con il supporto di 13 strumenti scientifici. La missione-1, il cui nome significa “ricerca della verità celeste”, era stata lanciata lo scorso 23 luglio approfittando della finestra temporale in cuisi trovava in posizione favorevole rispetto alla Terra (evento che si verifica ogni 26 mesi): per questo motivoera partita a pochi giorni di distanza dalla ...

