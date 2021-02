Sofia Goggia attaccava il telefono in faccia al Quirinale, pensava fosse un call center (Di giovedì 11 febbraio 2021) Repubblica racconta un gustoso retroscena relativo alla telefonata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Sofia Goggia la fuoriclasse italiana che non ha potuto partecipare ai Mondiali di sci a causa di un infortunio. Se il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la chiama il giorno in cui Mario Draghi sale al colle e lei, confondendo il numero con un call center, mette giù più volte prima di essere sollecitata a rispondere dal presidente del Coni Giovanni Malagò, qualcosa vuole dire. Il capo dello Stato, che avrebbe voluto complimentarsi dopo i Mondiali, date le circostanze non può che augurarle una pronta guarigione («Mi ha fatto molto piacere, vista la situazione nel Paese»). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 febbraio 2021) Repubblica racconta un gustoso retroscena relativo alla telefonata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ala fuoriclasse italiana che non ha potuto partecipare ai Mondiali di sci a causa di un infortunio. Se il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la chiama il giorno in cui Mario Draghi sale al colle e lei, confondendo il numero con un, mette giù più volte prima di essere sollecitata a rispondere dal presidente del Coni Giovanni Malagò, qualcosa vuole dire. Il capo dello Stato, che avrebbe voluto complimentarsi dopo i Mondiali, date le circostanze non può che augurarle una pronta guarigione («Mi ha fatto molto piacere, vista la situazione nel Paese»). L'articolo ilNapolista.

