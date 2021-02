Selvaggia Roma reciterà nel docu-film ‘Napule’ di Enzo G. Castellari (Di giovedì 11 febbraio 2021) Selvaggia Roma sarà diretta dal regista Enzo G. Castellari nel suo nuovo docu-film, che sarà ambientato tra la Napoli bene e la periferia degradata Selvaggia Roma, ex concorrente del Grande Fratello Vip, debutta come attrice. L’influencer che ha fatto parlare molto di sè per il like ricevuto su una foto Instagram da Matteo Salvini, reciterà nel nuovo docu-film di Enzo G. Castellari. Il docu-film si intitola ‘Napule’ e, come anticipato da Adnkronos, ha al centro del suo racconto il contrasto che esiste tra la Napoli bene, quella del Vomero, e le zone degradate della periferia, come la ben nota Scampia. In occasione di ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 11 febbraio 2021)sarà diretta dal registaG.nel suo nuovo, che sarà ambientato tra la Napoli bene e la periferia degradata, ex concorrente del Grande Fratello Vip, debutta come attrice. L’influencer che ha fatto parlare molto di sè per il like ricevuto su una foto Instagram da Matteo Salvini,nel nuovodiG.. Ilsi intitolae, come anticipato da Adnkronos, ha al centro del suo racconto il contrasto che esiste tra la Napoli bene, quella del Vomero, e le zone degradate della periferia, come la ben nota Scampia. In occasione di ...

