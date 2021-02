Palermo, il centrocampo è in zona… gialla: in tre a rischio squalifica, De Rose… (Di giovedì 11 febbraio 2021) "Il centrocampo è in zona... gialla".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia'. Per i centrocampisti del Palermo "l’appuntamento con l’ammonizione è diventato ormai un’abitudine", si legge. Quasi tutta la mediana rosanero, infatti, è a rischio squalifica e diffida. Anche De Rose, che è approdato alla corte di Roberto Boscaglia soltanto a gennaio. Tre partite da titolare con la maglia del Palermo, tre ammonizioni. E adesso è ad un passo dalla diffida.In tre, invece, sono già entrati in diffida e rischiano la squalifica. Uno è Odjer, la cui presenza in campo contro il Bisceglie è però in forte dubbio. Per lui, si tratta della seconda diffida in stagione, essendo già stato squalificato nel girone d'andata dopo una striscia di cinque ... Leggi su mediagol (Di giovedì 11 febbraio 2021) "Ilè in zona...".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia'. Per i centrocampisti del"l’appuntamento con l’ammonizione è diventato ormai un’abitudine", si legge. Quasi tutta la mediana rosanero, infatti, è ae diffida. Anche De Rose, che è approdato alla corte di Roberto Boscaglia soltanto a gennaio. Tre partite da titolare con la maglia del, tre ammonizioni. E adesso è ad un passo dalla diffida.In tre, invece, sono già entrati in diffida e rischiano la. Uno è Odjer, la cui presenza in campo contro il Bisceglie è però in forte dubbio. Per lui, si tratta della seconda diffida in stagione, essendo già statoto nel girone d'andata dopo una striscia di cinque ...

