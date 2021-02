Nel silenzio di Draghi, i partiti sperano in una chiamata (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il metodo Draghi non è laconico. È proprio silenzioso. Lui tace e tutti parlano per lui immaginando al buio il manuale Cencelli del premier incaricato: “Il super ministero per la Transizione ecologica vale uno o vale due?”. I grillini hanno già messo gli occhi addosso a questa nuova poltrona: “Certo, se la desse a noi ci farebbe un gran favore. I nostri iscritti si tranquillizzerebbero”. Il pentastellato Stefano Patuanelli, che era allo Sviluppo economico, si scalda, ma difficilmente Mario Draghi darà ai politici dicasteri di peso, quelli di spesa. “Ma a voi vi ha chiamato?”. È il nuovo modo per salutarsi, sulle macerie del partitismo, tra gli esponenti di destra e di sinistra. La risposta è sempre “no”. Se Draghi ha sondato qualcuno lo ha fatto direttamente tramite i leader dei ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il metodonon è laconico. È proprioso. Lui tace e tutti parlano per lui immaginando al buio il manuale Cencelli del premier incaricato: “Il super ministero per la Transizione ecologica vale uno o vale due?”. I grillini hanno già messo gli occhi addosso a questa nuova poltrona: “Certo, se la desse a noi ci farebbe un gran favore. I nostri iscritti si tranquillizzerebbero”. Il pentastellato Stefano Patuanelli, che era allo Sviluppo economico, si scalda, ma difficilmente Mariodarà ai politici dicasteri di peso, quelli di spesa. “Ma a voi vi ha chiamato?”. È il nuovo modo per salutarsi, sulle macerie delsmo, tra gli esponenti di destra e di sinistra. La risposta è sempre “no”. Seha sondato qualcuno lo ha fatto direttamente tramite i leader dei ...

