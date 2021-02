Il tool infallibile per coprire la ricrescita

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Da non crederci se non si prova. Un piccolo tool che tutte abbiamo in casa può essere la svolta per la copertura perfetta della ricrescita in regime di fai da te. Lo dico perché l’ho davvero provato. Durante un’intervista con l’hairstylist Roberto Carminati, parrucchiere delle star, tra cui Antonella Clerici, Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, Alessandra Martines e Roberta Capua, è emersa questa chicca che sento di dover condividere per il bene dell’umanità delle stacanoviste della tinta.