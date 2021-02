Ida Travi | attraversare l’inverno in ascolto del vivente

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Nella serie di libri di Idasembra essere sempre inverno, anche quando altre stagioni baluginano come si trattasse di immagini nate da sogni febbrili. Quest’ultimo libro in versi, il settimo in cui si narrano i Tolki («perché il sesto s’è perduto»), si intitola Marìe canta la famiglia del secolo. Le partiture visive sono a opera di Giuditta Chiaraluce, che insieme a Giorgiomaria Cornelio cura la collana di scritture poetiche «Cervi Volanti», all’interno del progetto Edizioni Volatili (pp. 26, il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

«Io dirò la preghiera, Olin dirò tutta la storia / al tuo orecchio solitario, antico.» Marìe canta la famiglia del secolo di Ida Travi è il settimo libro dei Tolki e il decimo titolo dei Cervi Volanti , la collana di scritture poetiche che curo insieme a Giuditta Chiaraluce all'interno del progetto Edizioni Volatili . Nella serie di libri di Ida Travi sembra essere sempre inverno, anche quando altre stagioni baluginano come si trattasse di immagini nate da sogni febbrili. Quest'ultimo libro in versi, il settimo in ...