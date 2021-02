Grosseto: bimbo di 18 mesi morto per aver ingerito metadone. Genitori indagati per omicidio colposo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono stati indagati per omicidio colposo in concorso, i Genitori di un bambino di 18 mesi, morto lo scorso 15 settembre in un paese della provincia di Grosseto. A causare il decesso del piccolo sarebbe stata un'intossicazione acuta di metadone. Questa la conclusione a cui sono arrivati i consulenti del sostituto procuratore di Grosseto, Anna Pensabene, titolare delle indagini L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono statiperin concorso, idi un bambino di 18lo scorso 15 settembre in un paese della provincia di. A causare il decesso del piccolo sarebbe stata un'intossicazione acuta di. Questa la conclusione a cui sono arrivati i consulenti del sostituto procuratore di, Anna Pensabene, titolare delle indagini L'articolo proviene da Firenze Post.

