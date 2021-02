Governo Draghi, per 33% italiani dovrebbe durare fino a fine legislatura (Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Con la chiusura del secondo giro di consultazioni da parte del premier incaricato Mario Draghi sembra iniziare a prendere forma la formulazione del nuovo Governo. Un Governo che, per 1 italiano su 3, dovrebbe durare fino a fine legislatura. I cittadini però si dividono fra chi crede nel fine legislatura e chi pensa che il nuovo Governo si concluderà con l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. E’ quanto risulta da un sondaggio di Euromedia Research.Al momento, l’unico partito che ha dichiarato ufficialmente di non sostenere un futuro Governo Draghi è Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Questa scelta solitaria, in contrapposizione rispetto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Con la chiusura del secondo giro di consultazioni da parte del premier incaricato Mariosembra iniziare a prendere forma la formulazione del nuovo. Unche, per 1 italiano su 3,. I cittadini però si dividono fra chi crede nele chi pensa che il nuovosi concluderà con l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. E’ quanto risulta da un sondaggio di Euromedia Research.Al momento, l’unico partito che ha dichiarato ufficialmente di non sostenere un futuroè Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Questa scelta solitaria, in contrapposizione rispetto ...

