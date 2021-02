Fortnite: sta arrivando Tron! (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tron, il programma dal cuore umano, passa dai film alla delirante isola di Fortnite: un vago teaser conferma che “lotta per i Creativi” L’ultima stagione di Fortnite sta per chiamare nel suo Punto Zero un’altra icona degna di nota dalla cultura popolare: nientemeno che Tron. Il programma che, su sua stessa ammissione, “combatte per gli utenti” (o “Creativi”, come vogliono le traduzioni ufficiali di Disney) sta per fare lo stesso nelle pazze sparatorie del battle royale di Epic Games, a quasi quarant’anni dal suo debutto nelle sale cinematografiche. Ricordiamo che, nei suoi viaggi interdimensionali, finora Jonesy (o “Agente Jones”, riferendoci alla versione in smoking) è riuscito a raccattare il Mandaloriano, Kratos, Master Chief, Predator e il Terminator. Tron sta arrivando su Fortnite… ma come? Il tweet ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tron, il programma dal cuore umano, passa dai film alla delirante isola di: un vago teaser conferma che “lotta per i Creativi” L’ultima stagione dista per chiamare nel suo Punto Zero un’altra icona degna di nota dalla cultura popolare: nientemeno che Tron. Il programma che, su sua stessa ammissione, “combatte per gli utenti” (o “Creativi”, come vogliono le traduzioni ufficiali di Disney) sta per fare lo stesso nelle pazze sparatorie del battle royale di Epic Games, a quasi quarant’anni dal suo debutto nelle sale cinematografiche. Ricordiamo che, nei suoi viaggi interdimensionali, finora Jonesy (o “Agente Jones”, riferendoci alla versione in smoking) è riuscito a raccattare il Mandaloriano, Kratos, Master Chief, Predator e il Terminator. Tron stasu… ma come? Il tweet ...

