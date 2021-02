Felix Magath: “Via dallo Schalke per ‘colpa’ di Neuer” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “In quella stagione la dirigenza dello Schalke aveva una trattativa in corso con il Bayern Monaco per la cessione di Manuel Neuer ma io mi opposi al suo trasferimento anche se lo stesso calciatore non era d’accordo al rinnovo. Dissi alla dirigenza che era meglio tenerselo ancora a costo di farlo andare successivamente a parametro zero. Giocare in Champions League con Manuel in porta era una garanzia e potevamo fare strada e mettere in cassa 30 milioni. Mi sono scontrato con tutti i dirigenti e con la proprietà e a causa di Neuer sono stato mandato via al termine di quella stagione”. Queste la rivelazione dell’ex tecnico dello Schalke Felix Magath sul suo addio al club della Ruhr. I fatti risalgono al 2011 e il tecnico era stato appena due anni prima nominato tecnico dell’anno della ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) “In quella stagione la dirigenza delloaveva una trattativa in corso con il Bayern Monaco per la cessione di Manuelma io mi opposi al suo trasferimento anche se lo stesso calciatore non era d’accordo al rinnovo. Dissi alla dirigenza che era meglio tenerselo ancora a costo di farlo andare successivamente a parametro zero. Giocare in Champions League con Manuel in porta era una garanzia e potevamo fare strada e mettere in cassa 30 milioni. Mi sono scontrato con tutti i dirigenti e con la proprietà e a causa disono stato mandato via al termine di quella stagione”. Queste la rivelazione dell’ex tecnico dellosul suo addio al club della Ruhr. I fatti risalgono al 2011 e il tecnico era stato appena due anni prima nominato tecnico dell’anno della ...

