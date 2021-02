Due ore di elenchi di Salvini possono irritarti. Ma anche rilassarti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una serata in lounge bar non sarà più la stessa se, come sottofondo, non avrà le due ore di elenchi di Salvini. Nelle ultime ore è diventato virale il video che ha realizzato il web developer Marcin Jakubik già il 30 aprile 2020 (quando un po’ tutti noi eravamo esasperati da due mesi di lockdown): una foto del leader della Lega con un dolcevita e una giacca à la Bertinotti, seduto davanti a un drink, con le luci di una metropoli sullo sfondo; poi un elenco infinito – di quasi due ore – di sigle sindacali, di componenti della società civile, di partiti, di obiettivi politici, di elettori, di stati, di alleati di governo, di partner internazionali. LEGGI anche > Salvini usa malissimo i meme: «Questo è razzismo puro» elenchi di Salvini, il video di cui non potrete fare a meno Una ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una serata in lounge bar non sarà più la stessa se, come sottofondo, non avrà le due ore didi. Nelle ultime ore è diventato virale il video che ha realizzato il web developer Marcin Jakubik già il 30 aprile 2020 (quando un po’ tutti noi eravamo esasperati da due mesi di lockdown): una foto del leader della Lega con un dolcevita e una giacca à la Bertinotti, seduto davanti a un drink, con le luci di una metropoli sullo sfondo; poi un elenco infinito – di quasi due ore – di sigle sindacali, di componenti della società civile, di partiti, di obiettivi politici, di elettori, di stati, di alleati di governo, di partner internazionali. LEGGIusa malissimo i meme: «Questo è razzismo puro»di, il video di cui non potrete fare a meno Una ...

