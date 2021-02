Conto corrente: quale conviene di più per famiglie, giovani e pensionati (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Conto corrente costa di più agli italiani: non una buona notizia per i risparmiatori, che vedono la spesa di gestione del proprio Conto crescere del 22%, rispetto a maggio 2019, per una cifra che oscilla in media tra 111 e 136 euro all’anno. Meno costosi i conti online e tra questi, solo per i giovani, ne spunta uno anche a zero spese. Andiamo dunque a scoprire quali sono i migliori conti correnti per famiglie, giovani e pensionati, sia tradizionali sia online, valutandoli prevalentemente per il loro costo di gestione stimato da Altroconsumo per L’Economia del Corriere della Sera. Conto corrente per famiglie: quali sono i 3 meno cari Per quanto riguarda i conti correnti tradizionali, il ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilcosta di più agli italiani: non una buona notizia per i risparmiatori, che vedono la spesa di gestione del propriocrescere del 22%, rispetto a maggio 2019, per una cifra che oscilla in media tra 111 e 136 euro all’anno. Meno costosi i conti online e tra questi, solo per i, ne spunta uno anche a zero spese. Andiamo dunque a scoprire quali sono i migliori conti correnti per, sia tradizionali sia online, valutandoli prevalentemente per il loro costo di gestione stimato da Altroconsumo per L’Economia del Corriere della Sera.per: quali sono i 3 meno cari Per quanto riguarda i conti correnti tradizionali, il ...

