Con cocktail di anticorpi il rischio di morte cala del 70% (Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI - "L'autorizzazione all'uso di emergenza si basa sui dati di Fase 3 dello studio Blaze-1, annunciato il 26 gennaio 2021, che ha dimostrato che bamlanivimab ed etesevimab insieme hanno ridotto il rischio di ospedalizzazione e morte per Covid-19 del 70%". Così l'azienda americana Eli Lilly and Company, in relazione all'ok all'uso di emergenza dato dall'Fda per i due anticorpi. "Questi dati - spiega la società - replicano i risultati precedenti, pubblicati in The Journal of the American Medical Association, in un gruppo di pazienti molto più ampio. Inoltre, i risultati osservati con bamlanivimab ed etesevimab insieme sono coerenti con la riduzione del rischio di ospedalizzazione o di accessi al pronto soccorso osservata con bamlanivimab da solo. L'evento avverso più comune riportato nei pazienti che ricevevano ... Leggi su agi (Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI - "L'autorizzazione all'uso di emergenza si basa sui dati di Fase 3 dello studio Blaze-1, annunciato il 26 gennaio 2021, che ha dimostrato che bamlanivimab ed etesevimab insieme hanno ridotto ildi ospedalizzazione eper Covid-19 del 70%". Così l'azienda americana Eli Lilly and Company, in relazione all'ok all'uso di emergenza dato dall'Fda per i due. "Questi dati - spiega la società - replicano i risultati precedenti, pubblicati in The Journal of the American Medical Association, in un gruppo di pazienti molto più ampio. Inoltre, i risultati osservati con bamlanivimab ed etesevimab insieme sono coerenti con la riduzione deldi ospedalizzazione o di accessi al pronto soccorso osservata con bamlanivimab da solo. L'evento avverso più comune riportato nei pazienti che ricevevano ...

