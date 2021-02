Città metropolitana, Zotta: necessari programmazione e finanziamenti per scuola (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma – “Insieme all’Ufficio Scolastico Regionale siamo verificando ogni soluzione utile a dare risposte agli Istituti superiori che soffrono per la carenza di spazi. Le criticita’ riguardano tutta l’area metropolitana e anche Roma dove si concentra il maggior numero di Istituti e su cui si riversano gli studenti di Comuni limitrofi, in alcuni dei quali mancano completamente scuole superiori.” “Stiamo programmando interventi di ampliamento con edilizia leggera dove e’ possibile, grazie ai finanziamenti del Ministero dell’Istruzione, e ho impegnato gli uffici a intensificare i contatti con Enti religiosi che possono mettere a disposizione spazi. A breve si interverra’ anche a potenziare la fibra vista la necessita’ di fare ancora ricorso alla DAD.” “Mi auguro che resti prioritaria l’attenzione sulla scuola con ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma – “Insieme all’Ufficio Scolastico Regionale siamo verificando ogni soluzione utile a dare risposte agli Istituti superiori che soffrono per la carenza di spazi. Le criticita’ riguardano tutta l’areae anche Roma dove si concentra il maggior numero di Istituti e su cui si riversano gli studenti di Comuni limitrofi, in alcuni dei quali mancano completamente scuole superiori.” “Stiamo programmando interventi di ampliamento con edilizia leggera dove e’ possibile, grazie aidel Ministero dell’Istruzione, e ho impegnato gli uffici a intensificare i contatti con Enti religiosi che possono mettere a disposizione spazi. A breve si interverra’ anche a potenziare la fibra vista la necessita’ di fare ancora ricorso alla DAD.” “Mi auguro che resti prioritaria l’attenzione sullacon ...

Gianlucapica91 : ?? GLI ARTICOLI DI UNA GUIDA TURISTICA A ROMA ?? Link: - gigi_nerazzurro : Dopo un'assenza di quasi un anno, un mesetto fa sono stato di passaggio a Roma (causa lavoro) ed ho trovato una cit… - comunecapoterra : Progetto Totus Impari Po Su Sardu Progetto Totus Impari Po Su Sardu Totus Impari po su Sardu è un progetto presen… - LavoroLazio_com : Città metropolitana Roma, Zotta: 'Nuovi infissi per il Liceo Darwin' “Sono stati affidati i lavori per i lavo... - ferpress : Città metropolitana #Bologna vara insieme a #RFI le Linee di indirizzo per progettare e realizzare i… -

Ultime Notizie dalla rete : Città metropolitana Andamento demografico, Bologna in controtendenza

Sono invece 2.126 i residenti che hanno scelto di lasciare la città e trasferirsi nei comuni dell'area metropolitana. La natalità Nel 2020 a Bologna sono nati 2.976 bambini (+9 nati rispetto 2019), ...

Mobilità sostenibile, la Città metropolitana vara insieme ad RFI le Linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione dei Centri di Mobilità

Le Linee di Indirizzo nascono dalla volontà congiunta di Città metropolitana di Bologna e Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) di impostare un lavoro coordinato per portare avanti i ...

Governo: segretari regionali e città metropolitane Pd, 'avanti uniti' Affaritaliani.it Sono invece 2.126 i residenti che hanno scelto di lasciare lae trasferirsi nei comuni dell'area. La natalità Nel 2020 a Bologna sono nati 2.976 bambini (+9 nati rispetto 2019), ...Le Linee di Indirizzo nascono dalla volontà congiunta didi Bologna e Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) di impostare un lavoro coordinato per portare avanti i ...